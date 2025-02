Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Aggrediscono il titolare del negozio di ottica per rubare un paio di occhiali da sole: due in manette a Firenze.

I carabinieri della stazione di Firenze Santa Maria Novella hanno arrestato in flagranza di reato due 18enni tunisini ritenuti responsabili del reato di rapina impropria.

Nello specifico i due sono riusciti ad impossessarsi di un paio di occhiali da sole esposti all’esterno di un negozio in via dell’Albero allorquando, sorpresi dal titolare, lo hanno aggredito fisicamente al fine di assicurarsi l’impunità.

I carabinieri, che proprio in quei momenti stavano transitando nelle vicinanze del negozio, sono stati richiamati dalle urla della vittima e, dopo un breve inseguimento a piedi, sono riusciti a bloccare gli indagati, ad arrestarli e a restituire la refurtiva al legittimo proprietario che, per fortuna, non aveva bisogno di cure mediche.

Gli arrestati, già noti alle forze di polizia, sono stati, infine, condotti al carcere di Sollicciano dove rimarranno a disposizione della Procura di Firenze.