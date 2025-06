Bambino di dieci anni scompare mentre fa il bagno a Bilancino: ritrovato cadavere

Getting your Trinity Audio player ready...

BARBERINO DEL MUGELLO – Allarme per la scomparsa di un bambino di 10 anni di origine marocchina mentre era a fare il bagno al lago di Bilancino.

Le ricerche, purtroppo, si sono rivelate tragiche: il bambini è stato ritrovato cadavere.

I vigili del fuoco di Barberino del Mugello e di Calenzano avevano iniziato l’intervento poco dopo le 17 alla spiaggia della Cavallina di via del Torracchione, per la ricerca e soccorso del piccolo.

Sul posto inviata la squadra di terra, il mezzo nautico in navigazione per la ricerca in superficie, mentre dall’alto ha effettuato l sorvolo Drago 147 del reparto volo di Bologna. In preparazione anche le immersioni da parte del nucleo sommozzatori inviate dalla sede centrale e la ricerca nella vegetazione intorno alla zona di ultimo punto di avvistamento.

Proprio i sommozzatori hanno ritrovato il corpo del bambini nella zona dell’ultimo avvistamento in acqua.

Sul posto c’erano il funzionario e l’Unità di comando locale per coordinare le operazioni di soccorso.