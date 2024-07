Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Carabinieri Firenze, De Simone nuovo comandante provinciale.

Carabinieri Firenze, si è insediato il colonnello Luigi De Simone, nuovo comandante Provinciale dei Carabinieri di Firenze.

Il generale Gabriele Vitagliano, comandante uscente, lascia Firenze per assumere il comando della legione Friuli Venezia Giulia.

Sara Funaro, sindaca di Firenze: “Auguro un buon lavoro al nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Firenze, colonnello Luigi De Simone e invio un sentito ringraziamento e saluto al comandante uscente, generale Gabriele Vitagliano. La collaborazione con l’Arma e con il comandante Vitagliano è stata sempre importante e concreta: a lui va il mio più sentito ringraziamento per il prezioso lavoro svolto in questi anni e un sincero augurio di buon lavoro per il suo nuovo incarico. Sono sicura che si instaurerà da subito una collaborazione altrettanto proficua con il comandante De Simone, al quale va il mio cordiale benvenuto”.

Luigi De Simone proviene dall’Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo del Comando Generale dell’Arma. Durante la sua carriera ha prestato servizio, tra l’ altro, in Sicilia, dove ha comandato il nucleo operativo di Palermo piazza Verdi, la Compagnia di Carini ed il Gruppo di Monreale, e a Roma, dove ha retto la Compagnia di Roma-Centro ed il Nucleo Scorte della Presidenza della Repubblica. Ha anche prestato servizio, per alcuni mesi, a Sarajevo, nell’ambito di una missione internazionale di mantenimento della pace a guida ONU nei Balcani.