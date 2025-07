Castagno d’Andrea, indagini per omicidio dopo il ritrovamento del corpo di una turista tedesca

SAN GODENZO – Una tranquilla località turistica immersa nel verde del Monte Falterona si è trasformata in teatro di un possibile crimine. Il corpo senza vita di una turista tedesca di 52 anni è stato rinvenuto lungo un sentiero nei pressi del paese, a circa 50 chilometri da Firenze. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio, mentre proseguono gli accertamenti per fare luce su quanto accaduto.

La scoperta e l’allarme dell’amica

La donna era attesa da un’amica per una passeggiata mattutina, ma non si è mai presentata all’appuntamento. Dopo ripetuti tentativi di contatto andati a vuoto, l’amica si è messa sulle sue tracce, percorrendo il sentiero che avrebbero dovuto esplorare insieme. È stato lì, lungo via del Borbotto, una strada sterrata che conduce verso i boschi del Monte Falterona, che ha fatto la tragica scoperta: il corpo dell’amica, riverso a terra, con tracce evidenti di sangue attorno.

La vittima indossava ancora l’abbigliamento sportivo con cui era uscita, a conferma del fatto che si trovasse lì per la passeggiata. Il luogo del ritrovamento è frequentato da escursionisti e turisti, soprattutto d’estate, e si estende in un’area boscosa che porta alle sorgenti dell’Arno.

Ferite alla testa e pista dell’omicidio

La donna presentava gravi lesioni craniche, ritenute compatibili con un’aggressione. Nonostante non sia stata esclusa del tutto l’ipotesi di una caduta accidentale, le autorità propendono per l’omicidio, anche per la dinamica sospetta e la quantità di sangue presente.

Sarà l’autopsia a chiarire con precisione le cause della morte. Nel frattempo, i carabinieri hanno isolato l’area, effettuato rilievi tecnici e raccolto le prime testimonianze. Le indagini sono in pieno corso e l’intera zona, come anche la comunità di Castagno d’Andrea, è scossa da una vicenda che si tinge sempre più di giallo.