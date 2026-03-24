15.8 C
Firenze
martedì 24 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Catturata e liberata in sicurezza una colonia di caprioli nell’area dell’autodromo del Mugello

L’operazione di prevenzionesi è resa necessaria per evitare rischi sia per gli animali che sia per gli spettatori e i piloti

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

SCARPERIA SAN PIERO – Si è conclusa con successo la cattura di diciotto caprioli all’interno dell’area che ospita la pista dell’autodromo del Mugello, nel comune di Scarperia e San Piero, e la loro successiva liberazione in sicurezza nelle aree demaniali appenniniche intorno al circuito.

L’operazione di prevenzione, che si è resa necessaria per evitare rischi sia per gli animali che per gli spettatori e i piloti, è stata condotta dalla Regione Toscana e dalla polizia della città metropolitana di Firenze, con la collaborazione dei veterinari della Asl Toscana Centro, della Protezione Civile e delle guardie venatorie volontarie coordinate dal comando provinciale.

La Regione ha già effettuato operazioni di prevenzione di questo tipo in vari contesti – commenta il presidente della Regione Eugenio Giani – e questo significa che è possibile gestire in modo sostenibile e con un lavoro di squadra il problema della presenza di ungulati nei nostri territori, che si presenta con sempre maggiore frequenza. In questo caso si trattava di effettuare un intervento per garantire la sicurezza degli spettatori e dei piloti, dato che la presenza di questi animali nell’autodromo rappresentava un potenziale rischio”.

La cattura dei diciotto esemplari – una colonia di caprioli maschi e femmine, adulti e piccoli – è avvenuta con l’uso di apposite reti, ed è stata condotta, al pari della loro liberazione, per garantire la piena incolumità degli animali e la totale sicurezza degli operatori.

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
15.8 ° C
16.1 °
14.9 °
46 %
5.7kmh
20 %
Mar
17 °
Mer
17 °
Gio
11 °
Ven
14 °
Sab
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1241)ultimora (1067)sport (87)Eurofocus (47)demografica (40)carabinieri (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati