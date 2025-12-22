11.7 C
Firenze
lunedì 22 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Firenze saluta Egidio: dopo 10 anni l’agente a quattro zampe si ritira

Lo storico destriero della municipale va in pensione. Soprannominato Ganghero, vivrà libero in una cooperativa sociale sulle colline di Firenze

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Egidio
Foto di: MET
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Ha sfilato tra i turisti in piazza della Signoria. Ha pattugliato i parchi cittadini. Si è lasciato accarezzare da centinaia di bambini delle scuole. Ora, per Egidio, è arrivato il momento del riposo. Mercoledì scorso, il cavallo più anziano della Polizia Municipale ha lasciato definitivamente le storiche Scuderie delle Cascine.

Dieci anni di onorato servizio. Egidio non è stato un agente qualunque. È finito negli album fotografici di visitatori di tutto il mondo, immortalato spesso accanto al David o alla fontana del Biancone. Ma dietro quella posa statuaria c’era una storia particolare. Arrivato dalla campagna di Buti, all’inizio era un vero “disastro”. Non andava dritto. Non stava fermo al montaggio. Gli agenti dovevano saltare in sella al volo per domarlo. Col tempo e l’addestramento è cambiato. È diventato una roccia, un compagno sicuro e senza paure. Eppure, quel temperamento toscano e irruento non l’ha mai perso del tutto, tanto da guadagnarsi dai colleghi umani il soprannome di Ganghero.

Per il suo “dopo-lavoro” il Comune voleva il meglio. Tramite un avviso pubblico è stata selezionata la destinazione perfetta: la Cooperativa sociale La Fonte di Cercina. Non sarà una pensione solitaria o triste. Egidio vivrà in un contesto speciale, inserito in un progetto residenziale e lavorativo dedicato a ragazzi con disabilità. Niente più asfalto, traffico o folla. Adesso “nonno” Egidio ha un’intera collina tutta per sé. Potrà pascolare libero, godendosi la meritata libertà insieme alla sua nuova famiglia allargata.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
11.7 ° C
13.5 °
10.4 °
79 %
1kmh
0 %
Lun
13 °
Mar
12 °
Mer
12 °
Gio
10 °
Ven
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1260)ultimora (1134)sport (50)Eurofocus (46)demografica (30)Eugenio Giani (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati