Ostacoli di salute e partecipazione al referendum: come funziona l’assistenza al voto nell’area fiorentina

FIRENZE – La macchina organizzativa per l’imminente tornata elettorale si mette in moto anche sul fronte dell’assistenza sanitaria. In vista del referendum costituzionale fissato per le giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo, l’Azienda Usl Toscana Centro ha predisposto un piano specifico per tutelare la partecipazione democratica dei cittadini più vulnerabili.

L’ente sanitario garantirà infatti l’emissione della speciale documentazione clinica indispensabile per accedere alle agevolazioni elettorali previste dalla normativa vigente. La misura si rivolge a tutti quegli elettori che, a causa della compromissione della capacità di deambulare o per la presenza di severi impedimenti di natura fisica, si trovano nell’impossibilità di esprimere la propria preferenza in maniera ordinaria e autonoma.

L’apparato di supporto certificativo si articola su due distinte necessità:

Il voto assistito: la certificazione permetterà ai soggetti con gravi disabilità fisiche di essere accompagnati all’interno della cabina elettorale per espletare le operazioni di voto.

Il voto domiciliare: per i casi di massima criticità, l’Usl attesterà il diritto del cittadino a votare direttamente presso la propria abitazione. Questa opzione è strettamente vincolata alla presenza di patologie di gravità tale da precludere qualsiasi allontanamento dal domicilio, nonché alle situazioni in cui il paziente è legato in modo continuativo e vitale all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali.