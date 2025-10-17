Matteo Renzi celebra la nonna Maria: 105 anni di vita

Getting your Trinity Audio player ready...

Ieri, 16 ottobre, Nonna Maria ha spento 105 candeline. Una vita segnata da sfide incredibili, ma anche da gioie e un’incredibile forza d’animo.

Giovanissima ha dovuto affrontare il lutto, crescere sei figli da sola e affrontare le difficoltà familiari e gli orrori della Seconda guerra mondiale. Esperienze che avrebbero piegato chiunque, ma lei ha sempre reagito con coraggio, resilienza e amore verso la famiglia.

Entrare nel 106° anno di vita è un traguardo raro, che fa riflettere sul mistero dell’esistenza e sul segreto della longevità. Ma ieri non era il momento per grandi riflessioni. Ieri era il giorno di dire semplicemente: “Grazie Nonna Maria”.

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha condiviso su Facebook la sua emozione, celebrando il ruolo fondamentale della nonna nella sua vita e in quella di tutta la famiglia.