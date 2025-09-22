23.8 C
Firenze
lunedì 22 Settembre 2025
Controllato dai poliziotti si dà a una rocambolesca fuga: arrestato

Nella rete degli agenti un 40enne già noto alle forze dell'ordine: prima ha lanciato la sua bici verso i poliziotti poi ne ha rubata un'altra

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
polizia firenze
(Foto Polizia)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Controllato dai poliziotti si dà a una rocambolesca fuga: arrestato. 

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Questore della provincia di Firenze, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei fenomeni di illegalità nel centro città, le volanti di via Zara hanno arrestato un 40enne per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio.

Il soggetto, alla vista dei poliziotti, dopo un iniziale atteggiamento collaborativo, si è dato a precipitosa fuga, prima, a bordo della sua bicicletta, e, successivamente, a piedi, lanciando il mezzo contro gli operatori.

Raggiunta via De Sanctis da Lungarno Colombo, vistosi messo alle strette, ha poi strattonato a terra una passante sottraendole la bici che la stessa aveva al seguito e proseguendo la fuga a bordo dell’altro velocipede, senza però riuscirci, in quantointercettato prima dagli agenti.

Anche nelle fasi di contenimento, il 40enne ha continuato a dimenarsi per sottrarsi al controllo di polizia aggredendo i poliziotti che con non poca difficoltà lo hanno messo in sicurezza.

All’esito dei controlli, è stata rivenuta nella sua disponibilità diversa sostanza stupefacente, sia marijuana sia cocaina.

L’uomo, con a carico precedenti, dopo le formalità di rito, è stato condotto al carcere di Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata

