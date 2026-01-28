Da Rigopiano ad Amatrice, morto il labrador dei vigili del fuoco Rocky

FIRENZE – Questo pomeriggio (28 gennaio) è deceduto il cane Rocky un labrador di 14 anni e mezzo che ha fatto parte dell’unità cinofile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che era in servizio fino a qualche anno al comando di Firenze il cui conduttore è il Cre Fabrizio Veraci, in servizio operativo oggi al distaccamento di Fi-Ovest.

Rocky ha partecipato agli eventi di calamità naturali come a Ischia, Castellammare di Stabia, Norcia, Rigopiano, Amatrice oltre a numerosi interventi di ricerca a persone disperse. Nel 2017 Rocky e Fabrizio hanno ricevuto il riconoscimento con il Fiorino e il Pegaso d’oro.