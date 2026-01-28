10.3 C
mercoledì 28 Gennaio 2026
Da Rigopiano ad Amatrice, morto il labrador dei vigili del fuoco Rocky

È deceduto a 14 anni e mezzo. Per le sue tante attività con il Nucleo cinofilo aveva ricevuto il Fiorino d'Oro con il conduttore Fabrizio Veraci

Cronaca
Morto Rocky, il labrador dei vigili del fuoco (foto vigili del fuoco)
FIRENZE – Questo pomeriggio (28 gennaio) è deceduto il cane Rocky un labrador di 14 anni e mezzo che ha fatto parte dell’unità cinofile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che era in servizio fino a qualche anno al comando di Firenze il cui conduttore è il Cre Fabrizio Veraci, in servizio operativo oggi al distaccamento di Fi-Ovest.

Rocky ha partecipato agli eventi di calamità naturali come a Ischia, Castellammare di Stabia, Norcia, Rigopiano, Amatrice oltre a numerosi interventi di ricerca a persone disperse. Nel 2017 Rocky e Fabrizio hanno ricevuto il riconoscimento con il Fiorino e il Pegaso d’oro.

