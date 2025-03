Dieci famiglie isolate da una frana. Arriva il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Da Pistoia a Vaglia per portare soccorso ai territori colpiti dall’alluvione durante l’allerta rossa.

Nell’ambito del Centro coordinamento soccorsi istituito dalla Prefettura di Firenze per fronteggiare l’emergenza maltempo che ha colpito anche la regione Toscana, tra le attività per prestare soccorso alla popolazione colpite è emersa, nella serata di ieri, la complicata situazione di Vaglia dove 10 famiglie risultavano assolutamente isolate e senza corrente elettrica.

È stata quindi richiesta alla componente territoriale della Finanza presente l’intervento di una squadra del Soccorso alpino della Guardia di Finanza (Sagf), la polizia di montagna dotata di peculiare professionalità, qualificata preparazione tecnica ed equipaggiamento all’avanguardia con cui è in grado di operare negli scenari operativi più difficili sia con funzioni di protezione civile sia di pubblico soccorso.

Nella notte, quindi, da Pistoia è giunto a Vaglia un equipaggio che, a causa delle cattive condizioni meteo e di una statale interrotta, da quel centro ha raggiunto a piedi il luogo impiegando circa un’ora di cammino unitamente a personale del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (Sast) e sanitario. Si trattava di una trentina di abitazioni, tutte contattate, cui è stato portato conforto verificando se vi fossero necessità tra le persone bloccate; non venivano evidenziate situazioni connotate da criticità estrema.

Il personale, cui va il plauso per la disponibilità e la professionalità dimostrate a favore di chi ha bisogno, è rientrato in caserma nella mattinata del 15 marzo con soddisfazione per aver contribuito fattivamente a far sentire la presenza delle Istituzioni nei momenti di difficoltà.