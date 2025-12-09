6.5 C
Due volontari delle Misericordie Fiorentine in missione umanitaria a Gaza

L’operazione rientra nelle attività di evacuazione sanitaria: appartengono alle realtà di Badia a Ripoli e Barberino del Mugello

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
FIRENZE – Due volontari del coordinamento delle Misericordie dell’area fiorentina sono partiti ieri mattina (8d icembre) a bordo di un C-130 dell’Aeronautica militare italiana per una missione umanitaria di protezione sanitaria a supporto della popolazione della Striscia di Gaza.

L’operazione rientra nelle attività di evacuazione sanitaria (Medevac) ed è coordinata dal Dipartimento della protezione civile nazionale in collaborazione con la Centrale remota operazioni soccorso sanitario di Pistoia, nell’ambito dei voli umanitari di soccorso.

“Questa missione rappresenta per noi un gesto concreto di vicinanza e responsabilità verso la popolazioni colpita dal conflitto – spiegano dal Coordinamento delle Misericordie dell’area fiorentina -. Partiamo come sempre con spirito di servizio e con la consapevolezza dell’importanza di ogni piccolo contribuito a sostegno di chi soffre”.

I due volontari appartengono alla Misericordia di Badia a Ripoli e alla Misericordia di Barberino del Mugello e saranno impegnati nelle attività di soccorso sanitario e supporto alle operazioni di evacuazione.

© Riproduzione riservata

