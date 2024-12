Esplosione a Calenzano: fuoco in una raffineria area Eni. Feriti

Getting your Trinity Audio player ready...

CALENZANO – Esplosione a Calenzano: fuoco in una raffineria. Ci sono feriti

Esplosione a Calenzano, provincia di Firenze, l’esplosione in una raffineria nella mattina di lunedì 9 dicembre. Ci sarebbero feriti.

La prima comunicazione arriva da Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Esplosione in una raffineria a Calenzano. Allertati tutti gli ospedali e pronto soccorso del territorio”

La colonna di fumo è visibile anche dai comuni vicini, sul posto il sistema di regionale di emergenza sanitaria, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine”.

Comune di Calenzano, sindaco Carovani: “Si è verificata un’esplosione nell’area Eni nei pressi del campo sportivo (via del Pescinale). L’area dell’incidente è circoscritta. Al momento sono in corso le verifiche del caso. 𝗜𝗻𝘃𝗶𝘁𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗽𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝘃𝘃𝗶𝗰𝗶𝗻𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮𝘁𝗮. Ai residenti in zona raccomandiamo di 𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝗲 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗲 𝘀𝗽𝗲𝗴𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗶𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗰𝗹𝗶𝗺𝗮𝘁𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲”.

Ilaria Bugetti, sindaca di Prato, via social: “Anche a Prato intorno alle 10.20 si è sentito il tremendo boato causato dall’esplosione di una raffineria a Calenzano. La colonna di fumo è visibile da tutta la Piana. Non riguarda Prato direttamente ma siamo tutti in allerta e insieme alla Regione stiamo monitorando la situazione e gli eventuali sviluppi”.

Via social le persone stanno testimoniando “un grande boato”