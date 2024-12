Esplosione a Calenzano: due morti e molti feriti. Quattro dispersi

Poi Giani: “IVigili del Fuoco hanno domato le fiamme in modo da evitare la propagazione ai depositi vicini.

In merito all’esplosione dello stabilimento di Calenzano, i tecnici della nostra Agenzia regionale per la protezione ambientale sono sul posto per valutare le potenziali ricadute degli inquinanti, inclusi eventuali effetti sui corsi d’acqua.

L’incendio è stato contenuto rapidamente e la colonna di fumo si è alzata notevolmente a causa della differenza di temperatura tra i fumi e l’atmosfera”.