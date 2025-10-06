Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Evade durante un permesso premio dal carcere di Prato, fermato e arrestato a Firenze.

Nella mattinata di giovedì (2 ottobre) il Reparto prevenzione crimine Toscana durante un posto di controllo in Lungarno del Pignone ha controllato un’autovettura con a bordo quattro persone

Approfonditi i controlli, gli operatori hanno notato che la carta d’identità e la patente del conducente, cittadino bosniaco di 53 anni, presentavano caratteristiche di fabbricazione e sicurezza diverse da quelle previste.

I poliziotti, insospettiti, hanno pertanto proceduto alla sua esatta identificazione tramite fotosegnalamento, all’esito del quale sono emerse generalità diverse da quelle rilasciate e riportate sui documenti esibiti.

Inoltre, a carico del 53enne, con l’identità in questo modo accertata, è emerso un rintraccio per il ripristino di una misura restrittiva.

L’uomo, infatti, che era detenuto nella struttura carceraria pratese per reati contro il patrimonio e, in permesso premio per due giorni, non avrebbe fatto più rientro alla struttura il 12 giugno, come diversamente stabilito.

Il cittadino bosniaco, che deve scontare una pena residua di 11 mesi, su disposizione dell’autorità giudiziria competente, è stato condotto al carcere di Sollicciano e arrestato per evasione, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, false attestazioni sull’identità personale e denunciato per uso di atto falso.