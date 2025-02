Ex Astor a Firenze: asta aggiudicata per hotel da cui è scomparsa la piccola Kata

L’esito ‘aggiudicata’ dell ‘ asta dell’immobile , allora occupato abusivamente, sul sito Astalegale, immobile che, si legge, “versa in uno stato di gravissimo degrado con pareti, controsoffitti e impianti quasi interamente demoliti e/o pericolanti; con cumuli di macerie (composte anche da cosiddetti “rifiuti speciali”) e presenta alcune difformità edilizie”.

Ex Astor in vendita. All’asta l’ex hotel a Firenze da cui il 10 giugno 2023 è scomparsa la piccola Kata, Kataleya Alvarez, cinque anni.

Da allora nessuna traccia della bambina.

Ex Astor aggiudicato, presentato come“piena ed esclusiva proprietà di unità immobiliare a destinazione turistico ricettiva ubicato in via Luigi Boccherini, composto da tre piani fuori terra con 57 camere con bagno, piano interrato adibito a locali magazzino e due resedi esclusive e con alcune difformità edilizie riscontrate”

Le indagini per la scomparsa della piccola Kata non si sono mai fermate. Anche le ruspe con i reparti specializzati dei Carabinieri dentro l’ex Astor.