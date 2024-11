Ex Astor in vendita: all’asta hotel da cui è scomparsa la piccola Kata

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Ex Astor in vendita. All’asta l’ex hotel a Firenze da cui il 10 giugno 2023 è scomparsa la piccola Kata, Kataleya Alvarez, cinque anni.

Da allora nessuna traccia della bambina.

Ex Astor in vendita, non nomina l’ex Astor l’annuncio pubblicato via Fb, ma presenta quello che quando la piccola Kata sparì era una struttura occupata abusivamente come “piena ed esclusiva proprietà di unità immobiliare a destinazione turistico ricettiva ubicato in via Luigi Boccherini, composto da tre piani fuori terra con 57 camere con bagno, piano interrato adibito a locali magazzino e due resedi esclusive e con alcune difformità edilizie riscontrate. L’immobile versa in uno stato di gravissimo degrado con pareti, controsoffitti e impianti quasi interamente demoliti e/o pericolanti; con cumuli di macerie (composte anche da cosiddetti ‘rifiuti speciali’) e presenta alcune difformità edilizie”.

La cifra pubblicata per l’asta è 1.523.625 euro

Le indagini per la scomparsa della piccola Kata non si sono mai fermate. Anche le ruspe con i reparti specializzati dei Carabinieri dentro l’ex Astor. Senza nessuna traccia.

Nel giugno scorso il punto della Procura di Firenze con il procuratore Filippo Spiezia : “Crediamo che la scomparsa di Kata sia il frutto dell’attuazione di un piano ben organizzato e non di un’attività estemporanea. La Procura segue quattro piste. Quella del traffico di droga. Il racket delle stanze all’ex hotel Astor, vicenda che sta a monte della scomparsa per cui la procura ha esercitato l’azione penale. La pista dello scambio di persona di Kata con un’amichetta. La pista a sfondo sessuale. Le indagini continuano, non si sono mai interrotte”.

Quel sabato 10 giugno la mamma della bambina aveva affidato la piccola Kata allo zio materno Abel.