Famiglia trovata morta in casa a Firenze: tre deceduti, una bambina al Meyer

FIRENZE – Tragedia alle porte di Firenze: muoiono in tre, si salva solo una bambina.

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle 14 del 19 dicembre in via San Felice a Ema, per il soccorso a persone in un appartamento situato al piano terreno, dato che non rispondevano.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno aperto e fatto ingresso all’interno dell’appartamento portando all’esterno un uomo, una donna e due bambini. Immediate le manovre di rianimazione per le quattro persone, al termine delle quali purtroppo il medico ha constatato il decesso del padre, della compagna, e di un bimbo, mentre la figlia è stata trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer.

Le vittime sono un 49enne italiano, un undicenne e una donna di 46 anni di origini sudamericane appartenenti allo stesso nucleo familiare. La bimba di 6 anni si trova ricoverata in ospedale e le sue sono al vaglio dell’autorità sanitaria.

Sul posto è stato richiesto l’intervento del nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) e del funzionario di servizio. Non sono ancora chiare le cause della morte delle persone ma non è escluso che siano stati uccisi da esalazioni di monossido di carbonio da una caldaia o da una stufa malfunzionante.