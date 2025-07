Gatto incastrato nel muro, salvato dai vigili del fuoco – Video

Getting your Trinity Audio player ready...

PELAGO – È rimasto incastrato per ore in un tubo di aerazione, ma grazie a un intervento delicato dei vigili del fuoco un piccolo gatto randagio è stato tratto in salvo. La segnalazione è arrivata nella prima mattinata di oggi (29 luglio) da Piazza Lorenzo Ghiberti, nel centro del comune toscano, dove i miagolii provenienti da un muro hanno attirato l’attenzione dei residenti. Il miagolio disperato proveniva da un punto imprecisato del muro esterno di una casa. Il felino, un piccolo randagio, si era infilato in un tubo di sfiato collegato al sistema di aerazione del vespaio ed era rimasto incastrato a testa in giù, senza possibilità di risalire.

È intervenuta una squadra del comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve. Dopo un rapido sopralluogo, i soccorritori hanno deciso di rompere una sezione del muro e tagliare la tubazione corrugata, riuscendo infine a estrarre l’animale. Le operazioni di recupero si sono concluse alle 10,40.

Il gattino è apparso in buone condizioni di salute. È stato immediatamente affidato alla proprietaria dell’abitazione che ha deciso di adottarlo. Il nome scelto? ‘Tubo’.

La storia ha fatto rapidamente il giro dei social, diventando virale tra i residenti e non solo. Molti hanno elogiato la prontezza e l’umanità dei vigili del fuoco, sottolineando quanto anche un piccolo gesto possa salvare una vita.