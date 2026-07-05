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Gli cade la canna da pesca in acqua e si getta nel lago per recuperarla ma non riemerge: 53enne trovato cadavere

Ore di grandissima apprensione e soccorritori in piena attività all'interno del parco dei Renai, nel comune di Signa, fino alla tragica scoperta

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Il lago al parco dei Renai (foto Fai)
1 ' di lettura

SIGNA – Si sono purtroppo concluse nel peggiore dei modi le ricerche del pescatore scomparso nella mattinata di oggi (5 lutglio) all’interno del parco dei Renai a Signa, in provincia di Firenze. Il corpo senza vita dell’uomo, un 53enne di origine cinese e residente nel vicino comune di Campi Bisenzio, è stato individuato e recuperato nel pomeriggio.

La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei presenti mentre l’uomo era intento a pescare lungo la sponda di uno dei laghetti del complesso naturalistico. Secondo quanto ricostruito con precisione, il 53enne avrebbe improvvisamente perso la presa sulla propria canna da pesca, scivolata nello specchio d’acqua. Nel tentativo disperato di sporgersi per afferrarla e recuperarla, l’uomo ha perso l’equilibrio, finendo dritto nel bacino senza riuscire mai più a riemergere.

Subito era scattata l’imponente macchina dei soccorsi che ha visto impegnati a lungo i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con le squadre di terra e i sommozzatori per scandagliare i fondali del laghetto, supportati dai carabinieri della stazione di Signa per tutti gli accertamenti e i rilievi del caso.

Purtroppo, ogni speranza si è spenta quando il nucleo dei subacquei ha individuato il corpo sul fondo. Una volta riportato a riva, il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, che sarebbe avvenuto per annegamento.

© Riproduzione riservata

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