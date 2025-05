Ha oltre un chilo e mezzo di ecstasy in casa a Scandicci: in manette

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Ieri pomeriggio (30 maggio) personale della Squadra Mobile fiorentina ha eseguito l’arresto di un 31enne fiorentino colto in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’ambito di un’attività investigativa i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Firenze hanno eseguito un controllo nei confronti del 31enne, soggetto dedito presumibilmente all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. All’esito degli accertamenti effettuati anche nella sua abitazione di via Carducci a Scandicci, è stata rinvenuta sostanza stupefacente poi risultata essere ecstasy per un peso complessivo di oltre 1,6 kg riposta in vari contenitori all’interno di un mobile della cucina, insieme a bilancine di precisione, ad una macchina per il confezionamento sottovuoto nonché a sacchetti da utilizzare presumibilmente per destinare la sostanza stupefacente alla vendita.

Su una scrivania, invece, è stata trovata la somma in contanti di 2150 euro.

Il 31enne su disposizione della Procura di Firenze, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura di Firenze in attesa del rito direttissimo.