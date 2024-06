Getting your Trinity Audio player ready...

SESTO FIORENTINO – Incendio centro commerciale Sesto Fiorentino: salvi due operai.

Incendio centro commerciale Sesto Fiorentino, le fiamme divampate in un locale tecnico di Esselunga in via Gramsci martedì 18 giugno.

Portati in salvo dai vigili del fuoco con l’autoscala due operai bloccati sul tetto dal fumo. Stavano svolgendo lavori di manutenzione.

Evacuato l’edificio a scopo precauzionale. Non risulterebbero persone ferite o intossicate.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno operato nel locale invaso dai fumi della combustione ed hanno spento l’incendio.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: ” L’edificio è stato evacuato per precauzione, sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco e i nostri sanitari del sistema regionale di emergenza urgenza. Non risultano persone ferite”.

Vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza gli ambienti interessati dalle fiamme.

I vigili del fuoco sono entrati all’interno del locale invaso dai fumi della combustione e hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio. I fumi sono risaliti in superficie, verso i piani superiori, ma non è chiaro al momento quali aree del centro commerciale abbiano investito.

L’evacuazione ha riguardato i clienti e il personale della struttura. Appena possibile partiranno gli accertamenti sulla causa che ha determinato l’incendio.