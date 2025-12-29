Maurizio Sarri operato al Tor Vergata: ablazione riuscita per correggere un’aritmia

Getting your Trinity Audio player ready...

ROMA – Uno stop imprevisto, ma gestito con rapidità ed efficienza. Maurizio Sarri si è dovuto fermare momentaneamente per un problema di salute, fortunatamente già risolto. La S.S. Lazio ha comunicato che il tecnico è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso il Policlinico Tor Vergata.

Il motivo del ricovero è stato un riscontro di fibrillazione atriale. Per correggere l’aritmia, Sarri ha subito un’ablazione transcatetere. Si tratta di una procedura effettuata con tecnologie all’avanguardia (PFA). A operare è stata una mano esperta: il professor Andrea Natale. Il chirurgo è considerato un pioniere a livello internazionale nel trattamento di questa patologia, con oltre trent’anni di esperienza. In sala, a vigilare, c’era anche il medico sociale biancoceleste, il dottor Italo Leo.

Le notizie sono rassicuranti. L’operazione ha avuto esito positivo. I tifosi possono tirare un sospiro di sollievo: la convalescenza sarà breve. Il “Comandante” riprenderà regolarmente la guida della squadra già nei prossimi giorni. La società e l’allenatore hanno voluto ringraziare pubblicamente l’équipe del Tor Vergata per l’elevata professionalità e la cura dedicata, non solo a Sarri, ma a tutti i pazienti della struttura.