Morto a soli 58 anni l’imprenditore fiorentino Francesco Bosi

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Grave lutto nel mondo dello sport per la morte, a soli 57 anni, per un malore all’alba di oggi (31 ottobre) di Lorenzo Bosi, imprenditore e presidente della Rondinella Marzocco, figlio dell’ex senatore Udc Francesco Bosi.

Era stato candidato capolista di È Ora Toscana alle ultime elezioni regionali in sostwgno del candidato governatore Alessandro Tomasi.

“Ciao Presidente. Tutta la comunità Rondinella è incredula e scioccata. Ci stringiamo alla famiglia”, è il messaggio di cordoglio della società, arrivato fra decine.

Per un ultimo saluto a Lorenzo la salma sarà esposta dalle 15 al Centro sportivo Don Vittorio a Ponte a Greve.

“Mi giunge inaspettata quanto dolorosa la notizia della perdita di Lorenzo Bosi. Mi sento di dire un amico con il quale ho condiviso tanto impegno per la valorizzazione e la promozione dello sport, in particolare del calcio dilettantistico. Davvero una notizia che non avrei mai voluto ricevere, per la perdita incolmabile di una persona che tanto si è dedicata, da Ponte a Greve alla Rondinella, al movimento del calcio dilettantistico in tutta la Toscana. Le più sentite condoglianze vanno – a nome mio e della Regione Toscana – alla moglie, ai figli, a tutta la famiglia, a tutti gli amici che condividevano con lui l’impegno sportivo. Rimarrà nei nostri cuori il volto solare e solidale di una persona che lascia il segno nella vita e nella storia della nostra comunità”. Lo ha detto il presidente Eugenio Giani commentando la scomparsa.

Eugenio Giani ha poi concluso: “Lorenzo era un uomo di straordinaria qualità umana, dotato di uno spirito costruttivo e di una profonda dedizione per la sua città. Ha onorato Firenze e la Toscana attraverso il suo instancabile impegno nello sport. La sua scomparsa è un lutto per l’intera comunità, che perde un concittadino generoso e appassionato”.