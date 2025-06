Omicidio del 17enne Maati Moubakir, giudizio immediato per cinque dei sei indagati

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Giudizio immediato per cinque dei sei indagati per l’omicidio di Maati Moubakir, ucciso a coltellate il 29 dicembre scorso a Campi Bisenzio, dopo essere stato inseguito dal branco per un errore di persona.

Per la morte violenta del 17enne si sono chiuse le indagini e la procura di Firenze, tramite il pm titolare delle indagini, Antonio Natale, ha chiesto il giudizio immediato per cinque dei sei indagati, di età fra i 18 e i 22 anni, quelli che, dal gennaio scorso sono sottoposti a misura cautelare con l’accura di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà.

Per un sesto ragazzo il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione. Non è escluso che i difensori degli imputati possano a questo chiudere il rito abbreviato, che prevede alcuni sconti di pena.