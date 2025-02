Paura e danni per l’incendio a un compattatore di rifiuti nel centro commerciale

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Paura e danni per un incendio al compattatore per lo smaltimento rifiuti all’interno dei locali del magazzino di un centro commerciale in via di Novoli a Firenze.

Sul posto sono intercenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest ed è stata inviata una squadra con un’autobotte e il carro aria. I vigili del fuoco hanno creato un’apertura nel compattatore per abbassare la temperatura, in attesa dell’arrivo di un automezzo di Alia per trasportarlo all’esterno e terminare l’opera di spegnimento.

L’evento ha sviluppato i fumi della combustione, ma non si segnalano persone coinvolte ma a scopo precauzionale è stato richiesto la presenza del personale sanitario. Attivato il piano di sicurezza interno con l’evacuazione del personale del solo magazzino della catena di distribuzione. Sul posto anche polizia locale per la viabilità.