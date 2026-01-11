Paura per l’incendio in un condominio in centro storico a Firenze

FIRENZE – Tanta paura ieri sera (11 gennaio) a Firenze per l‘incendio di un condominio in centro storico.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale e distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti dalle 20,45 nel comune di Firenze per un incendio che si è originato in un fondo di un edificio composto da 4 piani fuori terra.

Sul posto inviate due squadre, un’autoscala e un‘autobotte. I vigili del fuoco con una squadra hanno effettuato la verifica di eventuali persone coinvolte negli appartamenti, mentre la seconda squadra ha effettuato lo spegnimento dell’incendio.

Evacuato l’edificio e una persona con disabilità è stata affidata al personale sanitario.

Le operazioni di raffreddamento e di spegnimento dei locali interessati dall’evento sono dureta tutta la notte.