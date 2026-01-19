Resiste alla rapina: accoltellato alla fermata dell’autobus

FIREZE – Un violento tentativo di rapina ha scosso la mattinata di oggi (19 gennaio) a Brozzi, nella periferia ovest di Firenze.

Un giovane di 25 anni, di nazionalità straniera, è stato accoltellato da un gruppo di malviventi mentre si trovava nei pressi della fermata dell’autobus Nave di Brozzi, lungo la trafficata via Pistoiese.

Secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri, il giovane è stato accerchiato da tre individui intorno alle prime luci dell’alba. I malviventi, dopo averlo minacciato con un’arma bianca, gli hanno intimato di consegnare immediatamente il portafoglio e il telefono cellulare. Di fronte al netto rifiuto del 25enne, la situazione è degenerata rapidamente: uno degli aggressori ha sferrato un fendente diretto all’altezza dello stomaco.

La vittima, con un riflesso istintivo, è riuscita a schivare il colpo letale, venendo però colpita violentemente al braccio. Dopo l’aggressione, i tre rapinatori sono fuggiti a piedi facendo perdere le proprie tracce nelle stradine limitrofe, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che, dopo le prime cure sul posto, ha trasportato il ferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi. Fortunatamente, i medici hanno escluso il pericolo di vita. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, allertati dagli stessi soccorritori, che ora stanno setacciando l’area alla ricerca di testimonianze o filmati delle telecamere di videosorveglianza per identificare il branco.

L’episodio riaccende le preoccupazioni dei residenti della zona sulla sicurezza urbana nelle aree periferiche, specialmente nei nodi di scambio del trasporto pubblico.