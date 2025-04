Getting your Trinity Audio player ready...

SESTO FIORENTINO – Ritrovata dopo una notte all’addiaccio un’anziana di 80 anni che si era smarrita a Monte Morello.

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Ceppeto, in seguito alla segnalazione della Centrale operativa della compagnia carabinieri di Signa di ieri (7 aprile) sono stati avvisati che a Fonte dei Seppi, nel comune di Sesto Fiorentino, era in corso un’attività di ricerca di una persona dispersa dal giorno prima.

La donna di 80 anni, residente nel comune di Sesto, insieme al compagno, si era recata nella domenica pomeriggio a Carmignanello per vedere la Fonte Giallina perchè luogo a loro caro che temevano fosse stata danneggiata dopo gli eventi metereologici di marzo. La donna e l’uomo si sono incamminati a piedi ma per l’uomo, con difficoltà a camminare, il percorso risultava subito impervio e difficoltoso per cui i due hanno deciso di dividersi: lei ha proseguito, mentre lui attendeva in macchina. In quei pochi attimi la signora, salita più in alto, ha perso il senso dell’orientamento e iniziato a incamminarsi in una direzione a lei sconosciuta. Nel frattempo il compagno, non trovandola nel posto convenuto, ha iniziato a preoccuparsi e ha allertatoi soccorsi, facendo scattare le operazioni di ricerca. I militari del Nucleo carabinieri forestali di Ceppeto hanno appreso tutte le notizie dal reparto dei vigili del fuoco impiegato nelle ricerche dal giorno precedente, sia con l’ausilio di personale a terra, cani da ricerca e mezzi aerei (drone ed elicottero). La donna era riuscita a telefonare e a dare indicazioni sommarie sul luogo dove si trovava fino al momento in cui si è scaricata la batteria del dispositivo, fortunatamente le era stato suggerito di stare ferma nel posto in cui si trovava prima che calasse il buio e così ha fatto.

Durante il briefing con tutti gli operatori intervenuti è stato chiesto ai forestali, in quanto profondi conoscitori dei luoghi, dove meglio indirizzare le operazioni di ricerca alla luce dei fatti appresi.

Nel frattempo, un uomo, intento a potare olivi in zona Radio Cora, sempre nel comune di Sesto Fiorentino, ha chiamato il comandante del Nucleo carabinieri forestali di Ceppeto, dicendo che nel bosco soprastante sentiva una persona che gridava una richiesta d’aiuto. A quel punto, tramite la centrale operativa dei carabinieri di Signa, la comunicazione è arrivata al personale impegnato nelle ricerche e immediatamente i forestali, con i vigili del fuoco dotati di cani da ricerca e personale dei carabinieri della Stazione di Sesto Fiorentino, si sono portati in località Cercina – Radio Cora, dove era presente l’uomo che ha confermato quanto comunicato per telefono.

Il personale sul posto ha iniziato immediatamente le ricerche, salendo verso la parte boschiva da più punti in modo da coprire un’area più grande possibile e nel giro di pochi minuti i cani dei vigili del fuoco hanno individuato la donna seduta in una radura nel bosco a circa 1200 metri dal punto della scomparsa.

Il luogo risultava essere sul versante opposto a quello della scomparsa, pertanto tutte le operazioni di ricerca sono state alterate perché concentrate negli impluvi limitrofi allla fonte, sottovalutando le capacità fisiche della anziana.

In breve tempo tutto il personale è arrivato sul posto e si è constatato che la signora era in buona salute e di buon umore nonostante la notte passata all’addiaccio a basse temperature. Il personale ha provveduto rifocillarla con acqua e frutta e a farla muovere sostenendola per un braccio, al fine di farla scaldare.

La stessa ha dichiarato di non aver dormito durante la notte, di non aver sentito freddo al torace perché ben coperta, ma di aver avuto freddo alle gambe che quindi venivano massaggiate per tutto il tempo.

Nel frattempo il personale dei vigili del fuoco data l’impossibilità di fare un recupero via terra, ha avvistato il mezzo aereo che a metà mattina è giunto sul posto e recuperato la donna tramite verricello. La stessa è stata portata all’ambulanza alla Fonte dei Seppi per una prima visita per poi inviarla al pronto soccorso di Careggi,