Scippa una turista sotto gli occhi dei carabinieri: arrestata

FIRENZE – Gli scippi continuano ad essere un problema nel centro storico fiorentino.

Ma questa volta il provvidenziale intervento dei carabinieri ha evitato il peggio per un’ignara turista. Nel pomeriggio di domenica (15 marzo) i militari della stazione di Firenze Uffizi, impegnati in un normale servizio di pattugliamento tra le vie del centro, hanno sventato un furto in via dei Vecchietti.

Le protagoniste della vicenda sono due cittadine bulgare di 23 anni, entrambe senza fissa dimora e con un profilo già noto alle forze dell’ordine. Il duo aveva puntato la propria vittima approfittando della calca del fine settimana. La tecnica utilizzata era ben collaudata: mentre una delle giovani si appoggia alla turista per distrarla e coprire l’azione, la complice agise con destrezza, infilando la mano nello zaino della malcapitata nel tentativo di sottrarle il portafoglio.

L‘azione, tuttavia, non è sfuggita all’occhio dei militari, che hanno assistito alla scena. Il loro intervento tempestivo ha permesso di bloccare l’azione criminosa sul nascere, fermando le due donne e recuperando la refurtiva, che è stata immediatamente riconsegnata alla legittima proprietaria.

L’operazione si è conclusa con l’arresto in flagranza di reato di una delle due ventitréenni, mentre la complice è stata denunciata; per entrambe l’accusa è di tentato furto con destrezza in concorso. A seguito del rito direttissimo celebrato nella mattinata di ieri, l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, applicando nei confronti della giovane fermata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.