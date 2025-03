Scontro con i tifosi del Monza in un’area di servizio: 22 Daspo ai tifosi della Spal

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Emessi 22 Daspo nei confronti di 22 tifosi ferraresi della Spal, 12 dei quali con durata tra i 2 e i 4 anni e i restanti tra i 5 e i 10 anni con la prescrizione dell’obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia nel corso delle manifestazioni sportive.

Lo ha deciso il Questore di Firenze

, Fausto Lamparelli dopo gli scontri del 21 gennaio quando, prima di Empoli-Monza e Perugia-Spal in programma rispettivamente al Castellani di Empoli al Curi di Perugia, le tifoserie ultras di Monza e Spal si sono trovate simultaneamente in sosta nell’area di servizio Bisenzio Ovest situata nel comune di Sesto Fiorentino.

Dopo qualche provocazione verbale, tra le due fazioni è scoppiata una violenta rissa durata diversi minuti ed articolata in diversi momenti di scontro. In particolare, le due opposte frange, dopo le iniziali provocazioni verbali ed il lancio reciproco di alcune bottiglie e lattine di birra, sono venute in contatto. La successiva attività svolta dalla Digos della Questura di Firenze, ha consentito – tramite un’attenta analisi dei filmati – di rintracciare ed identificare gli appartenenti alla tifoseria della Spal coinvolti negli scontri.

I provvedimenti, per i quali è sempre ammesso ricorso, sono in corso di notifica e prevedono il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.