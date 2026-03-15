Sette furti in poco più di un anno nello stesso supermercato: in carcere un 51enne

FIRENZE – La polizia di Firenze ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di furto aggravato, minaccia grave e porto abusivo di armi nei confronti di un cittadino italiano di 51 anni.

All’esito degli approfondimenti eseguiti dagli investigatori della Squadra Mobile fiorentina, al 51enne sono stati addebitati in totale sette furti consumati in un noto supermercato di via Canova, da luglio 2024 fino ad agosto 2025.

In tutte le circostanze, l’uomo si è impossessato di generi alimentari e, in un caso, anche di un coltello da cucina, oltrepassando le barriere delle casse senza provvedere al pagamento della merce sottratta. Sempre all’esterno del supermercato di via Canova, il 51enne ha minacciato un uomo e, dopo aver fatto ingresso nell’esercizio commerciale ed essersi impossessato di un coltello con lama di 15 centimetri, lo ha puntato all’altezza dell’addome della vittima.

L’uomo era, inoltre, destinatario di un Daspo urbano ovverosia di un divieto di accesso e di stazionamento nell’area dove insiste il supermercato di via Canova emesso dal questore di Firenze, violato più volte a seguito degli accessi effettuati nell’esercizio commerciale per le condotte poi segnalate.

Il 51enne, già noto alle forze di polizia, è stato associato al carcere di Sollicciano.