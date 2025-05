Si avvicina alla casa della ex moglie ma ha il divieto: arrestato 74enne

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Viola il divieto di avvicinamento alla ex moglie, arrestato dai poliziotti del commissariato di Rifredi a Firenze un 74enne di origine bosniaca.

La donna, 65enne originaria della ex Jugoslavia, nella mattina di ieri si è recata agli uffici del commissariato per manifestare la sua preoccupazione per la presenza, nei pressi della sua abitazione, della macchina del suo ex marito – gravato dalla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, a seguito della recente denuncia della moglie per maltrattamenti.

Così, gli operatori si sono appostati nei pressi dell’abitazione interessata constatando la presenza del 74enne sulla via in cui abita la donna e della sua auto in sosta qualche metro più avanti.

L’uomo, su disposizione della procura di Firenze, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura di Firenze in attesa del rito direttissimo celebrato questa mattina.