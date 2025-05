Si scaglia contro gli operatori sanitari: ancora violenza a San Francesco a Pelago

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – La Cisl Funzione Pubblica Firenze Prato esprime profonda preoccupazione per il nuovo episodio di violenza avvenuto al presidio sanitario di San Francesco, nel comune di Pelago, ai danni di operatori della Asl Toscana Centro

Da quanto riportato, un utente non in regola con la documentazione necessaria per l’accesso ai servizi si è scagliato verbalmente contro gli operatori, tanto da costringerli a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Il malintenzionato si è allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine giunte dopo alcuni minuti.

La Cisl Fp Firenze-Prato, con il segretario alla sanità Massimo Cataldo e la segretaria aziendale per l’area fiorentina Catia Tagliavini, ancora una vota, stigmatizza quanto accaduto e chiede di adottare misure concrete volte a prevenire simili episodi in futuro, a cominciare dall’installazione di telecamere che permetterebbero l’individuazione di chi si rende colpevole di simili atti.

Ciò consentirebbe di non lasciare impunito chi commette un reato contro operatori che quotidianamente svolgono il proprio lavoro per la collettività.