Spaccio droga a Firenze, sei arresti. Operazione Carabinieri

Spaccio droga a Firenze, sei arresti per spaccio e detenzione sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Compagnia di Firenze Oltrarno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone di nazionalità marocchina, ritenute, illustrano gli stessi Carabinieri, responsabili di numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti commessi a Firenze, nella zona dell’Isolotto, tra il 2022 e il 2023.

I Carabinieri di Signa, durante uno dei servizi di controllo del territorio finalizzato al contrasto della detenzione e spaccio sostanze stupefacenti, hanno arrestato due persone per detenzione di hashish.

A Firenze il provvedimento cautelare con quattro arresti, emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Firenze dal gip del Tribunale, spiegano i Carabineri, al termine di un’articolata attività d’indagine condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Oltrarno nel 2023, ha accertato oltre 1500 cessioni di cocaina e hashish, mediante servizi di appostamento, riscontri e analisi di tabulati del traffico telefonico.

I militari dell’Arma hanno rintracciato a Firenze tre destinatari della misura cautelare, tutti senza fissa dimora, che al termine delle operazioni di rito sono stati tradotti alla Casa Circondariale Firenze Sollicciano.

Il quarto destinatario, con la collaborazione dei militari dell’Arma di Venosa, Potenza, è stato individuato presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio e associato alla Casa Circondariale di Melfi.

I Carabinieri di Signa vicino a piazza della stazione hanno fermato due persone, al successivo controllo trovate in possesso di un involucro contente hashish per un peso complessivo oltre 76 grammi e 175 euro “probabile provento di attività illecita”. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati sottoposti a processo per direttissima, nel corso del quale i provvedimenti sono stati convalidati.