Tragico salto di corsia sulla A1 in Valdarno: tre morti e 15 feriti

FIGLINE INCISA – Gravissimo incidente sull’autostrada A1, poco prima dello svincolo di Valdarno, dove un tir ha invaso la corsia opposta schiantandosi frontalmente contro un’auto che trasportava una roulotte. Nell’impatto sono rimaste coinvolte anche un altro autoarticolato, un pullman (solo parzialmente) e un’ambulanza, provocando una tragedia senza precedenti.

Il bilancio è drammatico: tre persone hanno perso la vita (un 75enne, una 22enne e un 56enne) – tutte a bordo dell’ambulanza: un paziente e due operatori – mentre 15 sono rimaste ferite, di cui una in condizioni gravissime, il 57enne conducente del tir che ha saltato la corsia, quattro in codice giallo e dieci con traumi più lievi. Fra questi ciinque codici minori sono stati trasportato all’ospedale La Gruccia.

Sul posto si è attivato il protocollo per le maxi emergenze: sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest con autogru, in supporto alle squadre del comando di Arezzo. Dal punto di vista sanitario sono intervenuti Croce Rossa di Arezzo, Croce Bianca di Arezzo, automedica di Arezzo, gruppo Maxiemergenze di Arezzo, 118 di Firenze con infermierizzata e automedica di Incisa, elisoccorso Pegaso 1 e Pegaso 3, Misericordia di Monte San Savino con infermiere a bordo, Misericordia di Arezzo, Misericordia della Valdambra con infermiere a bordo.

L’autostrada A1 è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto tra Valdarno e Arezzo fino circa alle 15,30. Si sono formati lunghi chilometri di coda verso Bologna e altrettanti in direzione Roma. È stata poi disposta l’uscita obbligatoria rispettivamente a Valdarno (chi guida verso Roma) e ad Arezzo (chi va verso Firenze); per i viaggiatori diretti a Milano o Bologna sono consigliati percorsi alternativi via SS326 Siena‑Bettolle con rientro in A1 a Valdarno o Valdichiana.

Il cordoglio

“Esprimo profondo cordoglio per le vittime della tragedia avvenuta oggi sull’A1, tra Arezzo e Valdarno, e rivolgo sentite condoglianze ai loro familiari. Un pensiero particolare alla Misericordia di Terranuova Bracciolini, che piange due suoi volontari che stavano portando aiuto e che prestavano servizio prezioso e generoso alla comunità”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.



Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio su Telegram, manifestando “il più profondo cordoglio ai familiari delle vittime” e “un abbraccio alla Misericordia”.

La Federazione regionale delle Misericordie esprime dolore e costernazione per la terribile tragedia avvenuta stamani sull’A1: “Siamo vicini, con il cuore e con la preghiera, alle famiglie dei soccorritori e del paziente trasportato, colpite da questo straziante lutto e all’intera comunità di Terranuova Bracciolini, oggi colpita da un dolore difficile da esprimere. Invitiamo tutti i nostri fratelli e sorelle di Misericordia ad unirsi nella preghiera per quanti ci hanno lasciato oggi e per la vita e la salute di tutte le persone rimaste ferite in questo devastante incidente”.

“Per mostrare la propria vicinanza, affranta e affettuosa, ai fratelli e sorelle della Misericordia di Terranuova Bracciolini, il presidente delle Misericordie della Toscana, Alberto Corsinovi – conclude la nota – hiede a tutte le Misericordie italiane di esporre nel giorno dei funerali un nastro nero in segno di lutto su tutti i mezzi delle Misericordie che, come sempre, saranno a servizio delle persone sofferenti”.

L’Azienda Usl Toscana Sud Est esprime profondo cordoglio per le vittime del grave incidente stradale avvenuto questa mattina sull’autostrada A1, tra le uscite Valdarno e Arezzo, che ha coinvolto diversi mezzi, tra cui un’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini.

“A nome mio personale e dell’intera Asl Toscana sud est – è il pensiero del direttore generale Marco Torre – esprimo il più sentito cordoglio alle famiglie delle vittime, alle colleghe e ai colleghi delle associazioni di volontariato e a tutta la comunità, profondamente colpita da questo ennesimo tragico evento sulle nostre strade. In un momento tanto doloroso, sento il dovere di ringraziare tutte le donne e gli uomini del sistema dell’emergenza-urgenza della Asl Toscana sud est, che ogni giorno operano con dedizione, professionalità e coraggio. Un ringraziamento particolare va alla Centrale Operativa 118 di Arezzo, che sta gestendo le operazioni con grande impegno e competenza. Un pensiero speciale va alla famiglia del paziente e alla Misericordia di Terranuova Bracciolini, duramente colpita da questa tragedia: a loro va la nostra piena vicinanza e solidarietà. Voglio inoltre ringraziare il personale del Pronto Soccorso dell’Ospedale del Valdarno per il prezioso lavoro svolto anche in questa difficile circostanza. Ci stringiamo con commozione e riconoscenza a chi ha perso la vita, paziente e operatori, nell’adempimento del proprio dovere e nel contesto di un percorso di cura”.

“Quello che è accaduto questa mattina sull’autostrada nei pressi di Arezzo è difficile da comprendere e da accettare: una terribile tragedia che ha causato la morte di tre persone a bordo di un’ambulanza, il paziente e due volontari impegnati come sempre a salvare vite. E poi le altre quindici persone rimaste ferite. Penso alle vittime, alle famiglie di chi ha perso la vita e a chi ora si trova in ospedale, specie ai feriti più gravi. Non posso che esprimere il più profondo cordoglio a nome di tutto il Consiglio regionale e mio personale e la vicinanza a tutti coloro che stanno soffrendo per le conseguenze di questo terribile incidente”. Queste le parole con cui il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeoha commentato la notizia del tragico incidente avvenuto sull’autostrada A1 tra Arezzo e Valdarno. “Il nostro pensiero commosso va anche a tutto il personale della Misericordia di Terranuova Bracciolini, di cui facevano parte gli operatori sanitari deceduti nell’ambulanza. Il sistema del volontariato è uno dei tratti distintivi della nostra regione e oggi, per tutta la Toscana, è un giorno carico di dolore”. Il presidente, infine, ha voluto rivolgere un ringraziamento “al sistema regionale per le maxi-emergenze sanitarie, che è entrato immediatamente in funzione con tutti i mezzi necessari facendo tutto il possibile di fronte a una tragedia spaventosa”.

“Esprimo il mio più profondo cordoglio per le vittime dell’incidente che si è verificato sull’A1 tra Arezzo e Valdarno dopo che un tir ha invaso la corsia opposta. Una tragedia immane, che ha causato 15 feriti e la morte di tre persone a bordo di un’ambulanza, un paziente e due soccorritori impegnati nel proprio servizio di volontariato. La sicurezza stradale è la nostra priorità e continueremo a lavorare con il massimo impegno per rafforzare le misure di contrasto agli incidenti a tutela dei cittadini. Auspicando la pronta guarigione dei feriti coinvolti nell’incidente, rinnovo la mia vicinanza ai familiari delle vittime e a tutta l’organizzazione della Misericordia di Terranuova Bracciolini”. Lo afferma il sottosegretario al ministero dei trasporti, Tullio Ferrante.

Anche l’assessora al sociale Serena Spinelli e l’assessore alla sanità Simone Bezzini si uniscono al dolore per il grave incidente.

“La notizia del gravissimo incidente avvenuto sull’A1, in cui hanno perso la vita il paziente e due dei volontari a bordo di un’ambulanza, con un terzo gravemente ferito, ci colpisce profondamente – afferma l’assessora Spinelli – Mi unisco al cordoglio alle famiglie delle tre vittime e nella vicinanza ai molti feriti. Due delle persone che oggi hanno perso la vita stavano svolgendo un ruolo prezioso: quello che ogni giorno svolgono le organizzazioni di volontariato e di pubblica assistenza, dedicandosi con generosità nel garantire soccorso e assistenza alle persone. Un forte abbraccio a tutta la comunità di volontari e volontarie della Misericordia di Terranuova Bracciolini e di tutta la nostra regione”.

“Mi unisco al dolore che ha colpito la Misericordia di Terranuova Bracciolini, i familiari e i cari dei volontari e del paziente a bordo dell’ambulanza che hanno perso la vita nel tragico incidente avvenuto questa mattina sull’A1 – dice l’assessore Bezzini – È una ferita profonda, che colpisce tutta la comunità e ci ricorda il valore straordinario delle associazioni di volontariato e il contributo essenziale che offrono ogni giorno al nostro sistema sanitario. Grazie ai professionisti del sistema di maxi emergenze sanitarie, intervenuti tempestivamente per prestare soccorso. Unitamente al cordoglio per i familiari delle vittime, un pensiero di vicinanza va a tutte le persone rimaste ferite con l’augurio che possano rimettersi al più presto”.