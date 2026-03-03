Ferrovie e diritto alla mobilità: la denuncia di Federconsumatori sulle criticità del nodo fiorentino e i disagi dei pendolari

FIRENZE – Il sistema ferroviario toscano è attraversato da una profonda e marcata spaccatura strutturale che penalizza l’utenza quotidiana. A sollevare la questione è Federconsumatori Toscana, per voce della sua presidente Laura Grandi, la quale ha tracciato un bilancio severo sulle attuali politiche dei trasporti, denunciando una disparità di trattamento inaccettabile tra i massicci investimenti destinati all’Alta Velocità e il progressivo deterioramento del servizio regionale.

Secondo l’analisi dell’associazione, mentre le risorse pubbliche vengono concentrate sui grandi snodi strategici, i cittadini che usufruiscono quotidianamente dei convogli locali per ragioni di studio e di lavoro sono costretti a fronteggiare una quotidianità fatta di soppressioni, vetture sovraffollate, carenze manutentive e ritardi cronici. Una situazione che si aggrava in modo particolare all’interno del nodo ferroviario di Firenze, dove la sistematica precedenza accordata ai treni ad Alta Velocità genera un rallentamento strutturale del traffico regionale. Tale criticità è ulteriormente esasperata dalla persistenza di tratte a binario unico e dall’impiego di materiale rotabile giudicato obsoleto e insufficiente. A pesare sull’affidabilità del servizio vi sono inoltre guasti ripetitivi agli impianti di segnalamento e fragilità infrastrutturali, spesso innescate da condizioni climatiche ampiamente prevedibili, che renderebbero indispensabile un piano straordinario di manutenzione preventiva.

Oltre al danno infrastrutturale, Federconsumatori evidenzia l’inadeguatezza degli attuali sistemi di tutela per i viaggiatori. Il meccanismo del Bonus Toscana, ad esempio, si attiva esclusivamente quando l’affidabilità del servizio scende al di sotto della soglia del 98% e necessita di una complessa procedura manuale per l’erogazione dello sconto. Altrettanto farraginoso risulta l’iter per ottenere il rimborso in caso di ritardi superiori ai sessanta minuti, subordinato a una richiesta formale che penalizza in particolar modo i possessori di titoli di viaggio cartacei. Un quadro burocratico scoraggiante, aggravato dal fatto che i dati ufficiali sulla puntualità diffusi dai gestori non tengono conto né delle soppressioni programmate, né dell’impatto cumulativo dei cosiddetti micro-ritardi, restituendo una fotografia edulcorata del reale disagio vissuto sulle linee locali.

Le ripercussioni di tali inefficienze sul tessuto sociale ed economico sono state misurate attraverso un’indagine condotta dallo sportello toscano di Federconsumatori su un campione di 576 utenti. I riscontri statistici sono netti: il 98 per cento degli intervistati percepisce il disservizio come una palese violazione del contratto, mentre il 92 per cento segnala ricadute dirette sul proprio percorso scolastico o lavorativo. L’impatto si estende alla sfera personale e finanziaria, con l’89% del campione che denuncia un peggioramento della qualità della vita e il 76% che lamenta una perdita economica indiretta. Emerge inoltre un grave deficit informativo, poiché il 69% dell’utenza ignora il proprio diritto a richiedere il bonus compensativo.

Le conseguenze sul piano occupazionale risultano particolarmente allarmanti. Le continue interruzioni del servizio costringono numerosi dipendenti a erodere i propri permessi retribuiti e le ferie personali per giustificare assenze e ritardi non imputabili alla loro responsabilità. Un impatto indiretto, fatto di produttività persa e stress psico-fisico, di cui il gestore del servizio, secondo Federconsumatori, dovrebbe iniziare a farsi carico.

Per arginare questa deriva, l’associazione ha elaborato un pacchetto di proposte di riforma del settore. Sul fronte finanziario, si richiede di vincolare una quota dei pedaggi derivanti dall’Alta Velocità al potenziamento delle linee a binario unico, al rinnovo della flotta regionale e alla risoluzione delle criticità del nodo fiorentino. Sotto il profilo operativo, si suggerisce di garantire la priorità di transito ai convogli regionali durante le fasce orarie più sensibili per il pendolarismo. Federconsumatori spinge inoltre per l’introduzione di un sistema di rimborso automatico: lo sconto sull’abbonamento dovrebbe scattare d’ufficio il mese successivo qualora si registrino tre giorni consecutivi di ritardi superiori ai quindici minuti sulla medesima tratta, o in caso di mancato raggiungimento degli standard mensili.

L’ente di tutela chiede altresì l’istituzione di un Osservatorio indipendente – partecipato da associazioni, comitati, tecnici e istituzioni – con il compito di pubblicare trimestralmente dati reali sull’affidabilità delle tratte. Viene infine sollecitato un piano straordinario per la sicurezza e il decoro delle stazioni minori, attualmente afflitte da carenza di personale, sale d’attesa inagibili e sistemi informativi guasti, affinché vengano garantiti monitor attivi, adeguata illuminazione e sistemi di videosorveglianza.

In questo scenario, Federconsumatori richiama la Regione Toscana alle proprie responsabilità in qualità di committente del contratto di servizio stipulato con Trenitalia. All’ente regionale si richiede di esercitare un controllo rigoroso, applicando integralmente le penali previste in caso di inadempienza, rendendo pubblici i relativi importi e vincolandone i proventi al miglioramento delle condizioni di viaggio per i pendolari. Ribadendo che il diritto alla mobilità costituisce un pilastro essenziale e non un privilegio, la presidente Grandi ha infine rivolto un appello a tutti i cittadini affinché non rinuncino a far valere le proprie ragioni, ricordando che gli sportelli dell’associazione sono a disposizione per assistere l’utenza nelle pratiche di reclamo e conciliazione, senza alcun onere o costo legale aggiuntivo.