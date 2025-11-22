6.8 C
Tre arresti per il colpo da Dior a Firenze: presa la 'banda del buco'

Ad agosto scorso in 4 si erano introdotti nel negozio attraverso il fondo adiacente: bottino da oltre 180mila euro. Si cerca l'ultimo complice

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Tre arresti per il colpo da Dior a Firenze: presa la 'banda del buco'
Tre arresti per il colpo da Dior a Firenze: presa la 'banda del buco' (foto da video polizia)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Colpo nel negozio di Dior a Firenze, arrestati tre dei presunti responsabili. 

Al termine di una serrata attività investigativa, coordinata dalla procura di Firenze, la squadra mobile della Questura di Firenze, in collaborazione con personale della Squadra Mobile di Roma, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di furto aggravato in concorso, nei confronti di tre soggetti: un cittadino italiano di 26 anni, un cittadino moldavo di 28 anni e un cittadino uruguaiano di 37 anni.

I fatti contestati risalgono alla notte del 31 agosto scorso quando quattro persone si sono introdotte all’interno di una boutique di via degli Strozzi a Firenze ed hanno asportato beni (borse, sciarpe, occhiali e scarpe) per un valore di circa 184mila euro.

I quattro autori del furto erano riusciti ad introdursi nel negozio dell’adiacente edificio di via dei Sassetti, provocando un foro nella parete permettendogli di entrare attraverso un armadio cassa, ubicato negli uffici del negozio.

Tre dei quattro autori del furto, provenienti da Roma, già la notte del 30 agosto erano giunti a Firenze iniziando a danneggiare la parete dell’edificio, per poi la sera successiva continuare a praticare il foro nel muro e fare ingresso, con volto travisato, alle 2 circa.

Da un’attenta visione delle telecamere di videosorveglianza, dai tabulati di traffico telefonico e dall’attività di intercettazione, i poliziotti della squadra mobile Fforentina hanno cristallizzato la vicenda. All’esito degli approfondimenti svolti hanno individuato anche il veicolo utilizzato dagli autori del furto per giungere a Firenze e per darsi alla fuga in direzione capitale.

Attualmente sono stati identificati tre dei quattro autori del furto e sono tuttora in corso le indagini per addivenire all’identificazione del quarto soggetto.

Contestualmente all’esecuzione della misura cautelare personale, nella capitale sono stati estesi vari controlli finalizzati al rinvenimento della refurtiva nonché ad acquisire ulteriori elementi utili alle investigazioni.

© Riproduzione riservata

