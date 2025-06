Un altro ramo caduto da un albero alle Cascine: nessun ferito

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Mentre fortunatamente migliorano le condizioni della ragazza di 24 anni travolta dal ramo di un albero alle Cascine due giorni fa un altro episodio si è verificato in viale della Catena.

Si è spezzato ed è caduto al suolo, da un’altezza di 15-20 metri, il ramo di un albero, un bagolaro. Stavolta nessuna persona è stata coinvolta e il ramo è stato rimosso ed il tratto del viale interno al parco è stato regolarmente aperto.

L’incidente di due giorni fa aveva riguardato un tiglio in viale della Tinaia: una ragazza era stata colpita e ferita ed è stata ricoverata in ospedale, dove è ancora degente per una frattura vertebrale fortunatamente senza conseguenze neurologiche.