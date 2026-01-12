6.6 C
Firenze
lunedì 12 Gennaio 2026
Un film e un dibattito sul fine vita con l’ordine dei medici di Firenze

L'appuntamento è per mercoledì 28 gennaio nella sede di via Vanini. Presentazione a cura del dottor Roberto Comi

Cronaca
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
FIRENZE – La proiezione di un film e poi un dibattito aperto su uno dei temi più complessi della medicina contemporanea (e non solo): il fine vita. 

Mercoledì 28 gennaio, nella sede dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Firenze, è in programma la visione de Le invasioni barbariche, film del 2003 diretto dal regista Georges-Henri Denys Arcand che racconta la storia di un uomo gravemente malato e del rapporto con il figlio e con un gruppo di amici che gli si stringono attorno negli ultimi momenti della vita, intrecciando temi di amicizia, dignità, cura e scelte personali di fronte alla malattia.

La serata inizierà alle 19.30 con la presentazione a cura del dottor Roberto Comi. Dalle 19,40 alle 21,20 è prevista la proiezione del film e, a seguire, il dibattito sul fine vita, moderato dai consiglieri dell’Ordine Massimo Martelloni e Maria Grazia Mori, oltre che dallo stesso Comi: un momento di confronto aperto tra i professionisti su responsabilità etiche, scelte di cura e relazione medico-paziente nelle fasi finali della vita.

L’incontro si svolgerà nella sede dell’Ordine, in via G.Cesare Vanini 15, e si inserisce nel percorso consolidato delle Pillole del mercoledì, appuntamenti che da tempo promuovono il dialogo culturale e professionale tra gli iscritti.

I posti sono limitati: per informazioni e iscrizioni: 055.0750625 t.delucia@omceofi.it. 

 

 

 

 

 

 

