Una coltellata al cuore la causa della morte del 17enne di Certaldo Maati Moubakir

CAMPI BISENZIO – Depositata la relazione dell’autopsia sul corpo di Maati Moubakir, 17enne ucciso per un errore da un branco di giovani dopo una serata in discoteca con cinque coltellate a Campi Bisenzio.

Fatale, così emerge dall’esame, una coltellata al cuore del ragazzo. Lo scorso 29 dicembre, questo quanto emerso, il ragazzo fu picchiato e accoltellato: due coltellate raggiunsero la zona lombare, una la fronte e, alla fine, due il torace.

Sono sei gli indagati che attendono il giudizio in carcere per l’episodio: il 18enne campano, Diego Voza, il fiorentino Denis Alexander Effa Ekani, 22 anni, il pratese Denis Mehmeti, 20 anni, il fiorentino Ismail Arouii, 20 anni e Francesco Pratesi, 18anni anche lui fiorentino. Per tutti l’accusa è concorso in omicidio volontario aggravato dall’aver agito per futili motivi e con crudeltà.

L’aggressione sarebbe nata da un equivoco, uno scambio di persona sulla responsabilità del furto di una sigaretta elettronica. Un gruppo di persone avrebbe quindi inseguito, per uno scambio di persona, il 17enne fino al bus dove gli avrebbero inferto le coltellate mortali.

Preziosi per la ricostruzione sono stati i video delle telecamere e i racconti di alcuni testimoni, uno dei quali sarebbe stato minacciato e sarà ascoltato nella formula dell’incidente probatorio.