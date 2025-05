Vigili del fuoco salvano un pastore tedesco caduto in un dirupo a Dicomano

Getting your Trinity Audio player ready...

DICOMANO – Salvato un pastore tedesco caduto in un dirupo a Borgo San Lorenzo.

I vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti ieri (5 maggio) alle 20,25 nel comune di Dicomano in via Campagna, per il recupero dell’animale finito in un dirupo che è rimasto bloccato dove il proprietario non riusciva a recuperarlo anche a causa del terreno bagnato.

Sul posto è stata inviata la squadra dei vigili del fuoco, che ha effettuato degli ancoraggi al veicolo del proprietario ed insieme sono stati calati in sicurezza per raggiungere l’animale che è stato imbracato e recuperato con un paranco e consegnato al padrone