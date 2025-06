A Luca Guadagnino il premio Fiesole ai Maestri del CInema

FIESOLE – Andrà al regista Luca Guadagnino il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema edizione 2025, prestigioso riconoscimento conferito dal Comune di Fiesole in collaborazione con il Sindacato nazionale critici cinematografici italiani Gruppo Toscano e la Fondazione Sistema Toscana, per la direzione artistica di Simone Emiliani.

Il premio è stato annunciato oggi in occasione della presentazione del progetto dell’arena estiva Apriti Cinema, l’arena cinematografica dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze che sbarca in piazza Pitti dal 16 giugno al 27 luglio. Durante l’arena estiva saranno proposti alcuni film di Guadagnino per la rassegna dal titolo Aspettando il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema. In programma A Bigger Splash (6 luglio); Chiamami con il tuo nome (domenica 13 luglio) e Challengers (domenica 20 luglio).

“È un grande onore per me essere qui oggi, a rappresentare il Comune di Fiesole. Il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema è una punta di diamante della nostra programmazione culturale, un appuntamento conosciuto e riconosciuto a livello internazionale che celebra l’arte cinematografica nel cuore della nostra città. Fiesole, culla di civiltà antiche ma anche città capace di slancio verso il futuro con la sua candidatura a capitale italiana della cultura 2028, ha sempre dimostrato di saper essere anche luogo di sperimentazione e innovazione nella promozione culturale. In quest’ottica, sono particolarmente felice che il Premio di questa edizione, la prima per me alla guida della città, vada a un Maestro del cinema come Luca Guadagnino. Con la sua visione unica, la sua capacità di esplorare le profondità dell’animo umano e la sua estetica inconfondibile, Guadagnino ha saputo conquistare il pubblico e la critica internazionale, portando il cinema italiano a nuovi vertici. È un narratore eccezionale, capace di creare opere che restano impresse nell’immaginario collettivo. Questo riconoscimento sottolinea ancora una volta il forte legame tra Fiesole e i grandi nomi del cinema. Un pensiero e un ricordo speciale vanno anche all’amico Claudio Carabba, che tanto ha fatto per questo Premio e per il cinema in Italia”, ha dichiarato Cristina Scaletti, sindaco di Fiesole.