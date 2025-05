Firenze capitale dello skateboard: atleti e appassionati al campionato regionale

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – L’attesa è quasi finita per gli appassionati di skateboarding in Toscana. Domenica 8 giugno, lo Skatepark di Campo di Marte a Firenze ospiterà il Campionato regionale skateboard 2025, un’importante manifestazione organizzata da Fortezza Asd, patrocinata da Skate Italia (Fisr) e dal Comune di Firenze. Questa tappa fondamentale darà agli skater l’opportunità di qualificarsi per il prestigioso Campionato Italiano Skateboard che si terrà a Caivano nel mese di settembre.

L’evento fiorentino si inserisce in un calendario nazionale ricco di appuntamenti, che vedrà dodici regioni ospitare ben 28 contest tra aprile e luglio. Di questi, 25 saranno dedicati alla disciplina Street, due al Park e uno al Surfskate. Le categorie in gara al Campionato Regionale di Firenze, sia femminili che maschili, saranno Junior (8-13 anni), Open (dagli 8 anni in su) e Master (dai 35 anni in su). Gli atleti Junior e Master potranno scegliere se competere nella propria categoria o nella Open, ma è importante ricordare che ogni atleta può partecipare a una sola categoria per l’intera stagione.

Non solo gara: un evento per promuovere la cultura dello skateboard

Oltre all’aspetto agonistico, il campionato regionale di Firenze si propone come una grande occasione di promozione e divulgazione dello skateboarding, ormai riconosciuto a pieno titolo come disciplina olimpica. L’obiettivo è avvicinare nuovi appassionati a questa cultura dinamica e inclusiva.

All’interno della manifestazione, i partecipanti e i curiosi troveranno diverse attività:

Prove gratuite di skateboarding con istruttori qualificati, aperte a tutti a partire dai 5 anni.

con istruttori qualificati, aperte a tutti a partire dai 5 anni. Workshop e test tavole per provare nuove attrezzature e apprendere nuove tecniche.

per provare nuove attrezzature e apprendere nuove tecniche. Stand espositivi di produttori e distributori del settore, per scoprire le ultime novità in fatto di skateboard.

di produttori e distributori del settore, per scoprire le ultime novità in fatto di skateboard. Un vivace dj set di sottofondo a cura dei Dj di Vinyl, per accompagnare l’evento con la giusta atmosfera.

Il campionato regionale di Firenze è solo una delle numerose tappe che porteranno all’assegnazione del titolo di Campione Regionale in ogni regione. La classifica generale regionale terrà conto della sede dell’Associazione presso cui l’atleta è tesserato, e non della residenza anagrafica.