Cultura, stanziati dalla Metrocittà di Firenze oltre 230mila euro alle associazioni

FIRENZE – Stanziati 231660 euro dalla Città metropolitana di Firenze per il 2024, in contributi ad enti e ad associazioni culturali finalizzati alla realizzazione di progetti ed iniziative in ambito culturale. Sono state presentate 109 richieste e ne sono state accolte circa 50.

La concessione del contributo è riferita ad attività svolta entro l’anno 2024 e quindi con richiesta di rendicontazione da presentare entro gennaio 2025 solo per i progetti che si concludono al 31 dicembre 2024.

La documentazione relativa rendicontazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla realizzazione dell’iniziativa e comunque nel più breve tempo possibile per permettere la liquidazione delle somme concesse. In ogni caso la rendicontazione dovrà essere prodotta esclusivamente con riferimento alle attività svolte entro l’anno 2024. In caso di mancata presentazione della documentazione entro il termine previsto, il contributo assegnato sarà revocato.

La commissione tecnica ha esaminato le domande di contributo presentate da associazioni, fondazioni ed enti operanti in ambito culturale, riconoscendo per diversi di essi i progetti ammessi a contributo.

La rendicontazione consta del modello ires (unico modulo predisposto dall’ente e già inviato a tutti i beneficiari), una relazione sull’attività svolta, il consuntivo economico per l’importo assegnato insieme alle fatture con relative quietanze di pagamento (bonifici, scontrini) e un documento di identità del dichiarante, va trasmessa via pec a cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it.