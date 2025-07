Sempre più internazionale l’edizione 2025 di ‘C/Art-Creativi in dialogo’ a Carrara

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Dall’Egitto all’Islanda, dalla Cina alla Spagna passando per Polonia, Bosnia e Germania: la prossima edizione di C/Art-Creativi in dialogo si annuncia sempre più internazionale. Il programma della seconda edizione del Festival della creatività promosso dal Comune di Carrara nell’ambito della rete delle Città creative Unesco è ormai definito e, in attesa degli ultimi dettagli, può già contare su tante importanti collaborazioni, nazionali e internazionali e sulla presenza di ben cento artisti. C/Art-Creativi in dialogo ha il patrocinio della Regione Toscana e si avvale della compartecipazione della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest e del supporto di Cermec.

Venerdì 25 e sabato 26 luglio lungo la via Carriona e nei quartieri di Baluardo, Cafaggio e Grazzano si potrà assistere a performance artistiche, workshop creativi, dimostrazioni di lavorazioni artigianali, installazioni site specific, proiezioni cinematografiche, video mapping, performance teatrali e tanto altro ancora. Tutto ciò sarà possibile grazie al coinvolgimento di tantissimi artisti, artigiani e creativi provenienti da tutto il mondo che dialogheranno tra loro per costruire sinergie e connessioni.

Per presentare il programma e i suoi protagonisti giovedì (10 luglio) alle 18 nei locali dell’ex ospedale San Giacomo è in programma Vi raccontiamo C/Art, un incontro di quartiere durante il quale sarà illustrata dall’assessore alla Cultura Gea Dazzi e dalla focal point di Carrara Città creativa Unesco Maura Crudeli la prossima edizione del festival.

Artigianato e arte popolare, cinema, design, gastronomia, letteratura, Media Arts, musica: sono questi i cluster di cui si compone la Rete delle Città creative Unesco e attorno ai quali si svilupperà il programma di ‘C/Art’ coinvolgendo rappresentanti di numerose città italiane e internazionali e ben cento artisti. Dalla città spagnola di di Manises arriveranno i ceramisti Pepe Royo e Carmen Marco, per la capitale dell’Egitto, Il Cairo, ci sarà il mosaicista Maher Dawoud e ancora dalla città di Bydgoszcz, in Polonia, parteciperà il musicista Remi Rafinski; da Hangzhou, in Cina arriverà l’artista e designer Yan Rui con i suoi gioielli e oggetti tradizionali; da Reykjavík, in Islanda, l’artista interdisciplinare, compositore e musicista Francesco Fabris mentre da Postdam, in Germania, e da Sarajevo, in Bosnia arriveranno due contributi cinematografici. Per quanto riguarda l’Italia parteciperanno a C/Art le città creative di Modena, Biella, Bergamo, Fabriano e Roma.

Oltre a esposizioni, installazioni e performance tutti questi creativi daranno vita a dimostrazioni dal vivo e a un mercato creativo di alta qualità. Al Baluardo ci sarà spazio per un distretto della ceramica, mentre a Grazzano la protagonista sarà la carta con i cartai di Fabriano e artisti che dipingeranno en plein air.