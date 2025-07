Moda, star e scenari unici: la Versilia si veste Armani

FORTE DEI MARMI – Forte dei Marmi e Carrara sono stati il palcoscenico scelto da Giorgio Armani per un evento esclusivo che ha celebrato l’eleganza e l’energia della costa toscana. Due giorni tra boutique, party e location spettacolari, con una parata di ospiti vip che ha acceso i riflettori sulla Versilia come nuova capitale del glamour estivo.

Tutto è iniziato nella boutique Armani di Forte dei Marmi, aperta nel luglio 2024, dove si è tenuto un party riservato a clienti e celebrità. Tra i presenti, l’attrice Matilde Gioli, accompagnata dalla madre toscana, e il cantante Motta. Numerosi curiosi hanno seguito l’evento anche dall’esterno, mentre minivan e auto di lusso facevano la spola tra il negozio e il locale scelto per la festa.

Il giorno seguente, l’atmosfera si è spostata a Carrara, nella suggestiva Cava della Luna – nota anche come Buco della Luna – trasformata in una location mozzafiato per una cena sotto le stelle. Due lunghi tavoli, decorati con rami di ulivo, e sedie in tessuto tipo regista hanno accolto decine di ospiti, tra cui Mario Balotelli, che ha condiviso l’esperienza sui social definendola “una serata top”.

La cava, oggi inattiva ma ricca di fascino, è diventata quasi una galleria a cielo aperto grazie ai murales sulle pareti di marmo. La luna piena ha completato lo scenario, regalando uno spettacolo naturale unico.

L’evento ha rappresentato non solo una celebrazione per il primo anniversario della boutique di Forte dei Marmi, ma anche una dichiarazione d’intenti: Armani continua a investire sulla Versilia, confermandola come luogo di charme, cultura e nuove opportunità imprenditoriali.