Sport, musica e gastronomia: dal 17 luglio c’è il Bilancino Flood Festival

BARBERINO DEL MUGELLO – Musica, teatro, performance circensi, proposte gastronomiche sulle sponde del lago di Bilancino.

Da giovedì 17 a domenica 20 luglio, nell’area Andolaccio, quattro giorni di festa con ingresso gratuito con la settima edizione del Bilancino Flood Festival, presentato a palazzo del Pegaso.

“Il lago è il segno di cosa gli uomini possono fare quando trasformano il territorio – ha dichiarato la presidente della commissione regionale cultura Cristina Giachi – è diventato un pezzo dello scenario naturale, oggi una gemma incastonata nelle colline del Mugello che porta qualità della vita e che da sette anni è il teatro di questo bel festival”.

La consigliera regionale Fiammetta Capirossi ha ribadito l’importanza dell’invaso di Bilancino “nato come riserva di acqua e che adesso si può utilizzare anche come attrazione turistica, culturale e paesaggistica e in occasione di Flood anche enogastronomica, in un connubio che non ha eguali”.

“Flood è musica, è cultura, è cibo – ha aggiunto la sindaca Sara Di Maio – ed è dedicata a tanti tipi di pubblico, dalle famiglie ai giovani alle persone più anziane. E’ una manifestazione, partita dalla forte volontà della nostra Proloco, che opera in sinergia con le associazioni del territorio e da sempre aperta al contributo di tutti”.

“Ogni anno proviamo, un passo alla volta a far crescere il festival con una programmazione seria e variegata – ha aggiunto il vicesindaco Paolo Tagliaferri – che coinvolga pubblici diversi con attività anche sportive e proposte teatrali per bambini. Il prossimo anno ci sarà anche un’area eventi finanziata dalla Regione Toscana su FloodExperience”. Tra le novità 2025 “c’è anche più attenzione alla sicurezza, è nata, infatti una forte collaborazione con le forze dell’ordine”.

Il presidente della Proloco per Barberino Tommaso Giuntini ha ricordato “il festival si sviluppa in tre grandi ambiti, quello dell’intrattenimento musicale e teatrale; quello del cibo con oltre 20 food truck e quello del Flood experience, attività sportive e centrale sul benessere della persona e del vivere lento con arrampicata, prove di vela, kayak fishing, yoga”.

“Flood è stato inserito nella programmazione estiva La Rinascita della Bellezza – ha detto Emilia Paternostro della direzione artistica di Catalyst – segnale della collaborazione proficua con Comune e Proloco e nella condivisione dell’obiettivo di riportare la cultura in ambito urbano ed extraurbano fuori dal Teatro”.

In scena sette spettacoli, principalmente di circo teatro e concerti che si svolgono alle 19 sul piccolo palco e alle 21 sul grande palco, per chiudere domenica con una sorta di “giochi d’altri tempi per tutti”. Da segnalare lo spettacolo di sabato Artemakia, una compagnia di circo torinese che presenta Soul of nature, integrazione fra circo, bellezza e territorio.

Da tutti i partecipanti alla presentazione è arrivato un caloroso ringraziamento ai volontari senza i quali, il festival si sarebbe potuto pensare ma non realizzare.