In piazza Betti a Massa il concerto tributo a Vasco Rossi

MASSA – Domani (11 luglio), dalle 21,30 alle 23,30, Piazza Betti e le zone circostanti si trasformeranno nel cuore vibrante dell’estate massese, con il tanto atteso concerto Tributo a Vasco Rossi, affidato alla celebre Roxi Bar Band. L’evento, che attirerà un vasto pubblico, si annuncia come uno dei momenti più intensi e partecipati della stagione.

Sicurezza prima di tutto: il Comune alza il livello di attenzione

Per garantire ordine pubblico e tutela dei partecipanti, il sindaco di Massa ha firmato un’apposita ordinanza che introduce misure restrittive volte a prevenire rischi e a garantire il regolare svolgimento della serata. L’obiettivo è chiaro: assicurare un ambiente sicuro e controllato, in cui musica e divertimento possano essere vissuti in serenità.

Divieti chiari per oggetti personali e bevande

L’ordinanza stabilisce alcune regole fondamentali da rispettare all’interno del perimetro dell’evento:

Vietato lasciare oggetti incustoditi, come borse o zaini. Un’attenzione necessaria per evitare disagi, rallentamenti nei flussi e inutili allarmi.

Divieto assoluto di vendita e utilizzo di bottiglie in vetro, sia per gli esercenti che per il pubblico. Le bevande dovranno essere servite in contenitori alternativi, come bicchieri monouso o bottiglie in plastica, così da evitare possibili pericoli derivanti da oggetti frangibili.

Queste disposizioni si applicano a qualsiasi tipo di bevanda, comprese acqua e alcolici, ed entrano in vigore per tutta la durata dell’evento. L’intento è quello di prevenire comportamenti a rischio e tutelare l’incolumità collettiva.

Sanzioni severe per chi viola le regole

Chi non rispetterà i divieti sarà soggetto a sanzioni amministrative che vanno da 500 a 5mila euro, come previsto dall’articolo 50, comma 7-bis.1 del decreto legislativo 267/2000. Si tratta di multe importanti, pensate per disincentivare qualsiasi comportamento pericoloso o irresponsabile.

Un impegno condiviso per una serata memorabile

Le forze dell’ordine, insieme all’Amministrazione comunale, sono pronte a garantire un’organizzazione impeccabile. Ma per la buona riuscita della serata sarà fondamentale anche la collaborazione attiva dei cittadini, dei turisti e dei commercianti.

Marina di Massa è pronta a cantare a squarciagola sulle note del rocker di Zocca, in una serata che promette emozioni, energia e grande partecipazione — il tutto in un contesto sicuro e ben gestito. Un appuntamento da vivere appieno, con rispetto e responsabilità.