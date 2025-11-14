Elodie al Mandela Forum Firenze: atteso lo show in quattro atti

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Elodie al Mandela Forum Firenze è l’appuntamento atteso per questa sera, 14 novembre, data in cui la cantante arriva in città con Elodie Show 2025, la tournée prodotta da Vivo Concerti già protagonista di diversi sold out nelle prime tappe italiane. Il live propone un format diviso in quattro atti e costruito attorno ai temi e agli immaginari del nuovo album Mi Ami, Mi Odi, pubblicato lo scorso maggio.

Lo spettacolo è stato progettato come un percorso immersivo che unisce musica e arti performative, con la direzione creativa di Laccio, già responsabile della regia delle produzioni più recenti dell’artista. Il tour toccherà alcune delle principali arene italiane prima della chiusura prevista a Roma, al Palazzo dello Sport, il 6 dicembre.

Un concerto costruito come un racconto scenico

Il live del Mandela Forum si apre con una sequenza dedicata alle hit più note della cantante, arricchite da coreografie in acqua, ledwall e un impianto scenico pensato per amplificare l’impatto visivo. La struttura dello show prevede quattro atti, ciascuno introdotto da un monologo registrato dalla stessa Elodie per guidare il pubblico all’interno della narrazione principale.

Il concerto si conclude con Encore dove la cantante torna sul palco con una selezione delle hit più amate, da Tribale a Margarita, in un finale pensato per coinvolgere l’intera arena.

A completare l’evento c’è anche un’iniziativa solidale: parte del merchandising ufficiale sarà destinato a sostenere Save The Children.